Nagrody za 7,3 mln zł dla urzędników w Toruniu nie wiadomo za co! Wniosek o ukaranie prezydenta Zaleskiego

Toruń. Kłopoty prezydenta Zaleskiego po kontroli RIO

Niedawno ujawniliśmy, że prezydent Torunia ma stanąć przed Regionalną Komisją Orzekającą (RKO) i odpowiadać za to, że w latach 2017-2019 przyznawał wiceprezydentom, skarbniczce i sekretarzowi miasta dodatki specjalne bez dołożenia im specjalnych zadań (łącznie ponad 431 tys. zł). To wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz postępowania Zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, który wniósł u ukaranie prezydenta.

Od listopada zarobki prezydenta Torunia wzrosły o ponad pięć i pół tysiąca złotych brutto. Dieta radnego, który nie pełni żadnych funkcji wzrosła natomiast z ponad 1600 do ponad 2500 złotych!

Teraz okazuje się, że kłopoty Michała Zaleskiego są jeszcze większe. Jak przekazał nam Mirosław Klimkiewicz, z-ca przewodniczącego RKO, prezydentowi zostały postawione trzy zarzuty naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Pierwszy dotyczy wspomnianych dodatków specjalnych, drugi - zaciągnięcia w latach 2017-2019 zobowiązania w wysokości 7 mln 382 tys. 300 zł związanego z przyznaniem pracownikom Urzędu Miasta nagród, na podstawie zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Torunia pism, które nie zawierały uzasadnienia ich przyznania. Trzeci - nieustalenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu miasta w kwocie 17 tys. 093,60 zł, związanej z realizacją zadania pn. Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica.

Śmierć 3-letniej Zuzi. Znamy wyniki kontroli w MOPR-ze w Toruniu! Kto za to odpowie?

Coraz gorsza sytuacja pandemiczna w Toruniu. Co czwarty pacjent umiera

Oto dokładna lista zarzutów dla prezydenta Michała Zaleskiego i jego zastępców

Szczegółowe informacje na temat zarzutów dla prezydenta Torunia i jego zastępców przekazał "Nowościom" Mirosław Klimkiewicz, zastępca przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Bydgoszczy. To do niej właśnie trafił wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ukaranie Michała Zaleskiego i wiceprezydentów. I to przed nią właśnie obwinieni będą stawali, jak przed sądem, mając prawo się bronić.