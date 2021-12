Toruń miastem parków kieszonkowych. Na lewobrzeżu powstanie przystanek Finlandia

Park kieszonkowy Finlandia

Park kieszonkowy na wzór fiński ma zachować bardzo naturalny charakter. Relaksowi mają sprzyjać m.in. czytelnia z biblioteczką „Dolina Muminków", naturalne elementy małej architektury m.in. z drewna impregnowanego, tj. altany pokryte pnączem czy stoły szachowe, gra podwórkowa dla dzieci oraz ścieżka edukacyjna z tablicami informacyjnymi, zawierającymi ciekawostki na temat Finlandii. Dla najmłodszych, w otoczeniu drzew, zaprojektowano naturalistyczny miniplac zabaw z wykorzystaniem drewna w naturalnym kolorze. W otoczeniu rabat znajdą się ławki i huśtawki, duża altanę z częściowym zadaszeniem i zestawem piknikowym oraz infrastruktura towarzysząca. Będzie także miejsce do rozłożenia koca na murawie.

Parki kieszonkowe mają od 300 do 5000 metrów kwadratowych powierzchni. Są małe, ale idealnie nadają się na chwile relaksu dla okolicznych mieszkańców. W Toruniu mają powstać 23 takie miejsca. Wszystkie nawiązywać będą do wybranych krajów i światowych zakątków. Ten, który powstanie na lewobrzeżu ma kojarzyć się z Finlandią.

W Barwach Finlandii

W centralnej części parku będzie miejsce integracyjne ze stolikami edukacyjnymi czy grą posadzkową z masy termoplastycznej.

Na plac oraz do poszczególnych elementów wyposażenia prowadzić będzie chodnik z przepuszczalnej dla wody mieszanki mineralnej, gliny, żwiru i piasku oraz ścieżki z plastrów drewna. Główne alejki projektuje się tak, aby były dostępne i przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Flaga Finlandii jest biało-niebieska, zatem nasadzenia na tym terenie będą utrzymane w tych barwach. W sumie w Toruniu mają powstać 23 takie miejsca.

Ewentualne uwagi i dodatkowe propozycje do koncepcji zagospodarowania, Wydział Środowiska i Ekologii przyjmuje do poniedziałku 20 grudnia 2021 r. pod adresem: [email protected]