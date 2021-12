Pusta od dekady kamienica na starówce w Toruniu odzyska dawny blask!

- Po raz pierwszy do tej biblioteki zaprowadziła mnie jako siedmiolatkę mama. To stąd przynosiłam do domu pierwsze tomy serii o Ani z Zielonego Wzgórza czy książki Hanny Ożogowskiej, Edmunda Niziurskiego. Jako dorosła osoba przyprowadziłam tutaj swoją córkę. Ona również z ulicą Franciszkańską ma związane pierwsze czytelnicze wspomnienia - opowiada pani Magdalena, mieszkanka starówki. I takich rodzinnych historii są w Toruniu setki, jeśli nie tysiące...