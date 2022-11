Zrzutu solanki z Geotermii Toruń do Wisły nie ma, ale może być: pod wieloma warunkami. Jakimi?

Sprawa dotyczy ciepłowni Geotermii Toruń, uruchomionej oficjalnie w październiku. Powstała w pobliżu Portu Drzewnego, w ramach kompleksu Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, której rektorem jest ojciec Tadeusz Rydzyk. Ciepłownia czerpie wody geotermalne z głębi ziemi. Energia z nich pozyskana służy do ogrzania budynków AKSiM, trafia też do sieci ciepłowniczej Torunia, zarządzanej przez państwową spółkę PGE Toruń.

Radni pytają o solankę, prezydent odpowiada

Wokół działalności ciepłowni pojawiły się kontrowersje. Dokładniej - wokół solanki, która po wykorzystaniu wód geotermalnych do pozyskania ciepła, miałaby trafiać do Wisły. Mówili o tym podczas konferencji prasowej toruńscy radni Koalicji Obywatelskiej: Margareta Skerska-Roman, Maciej Krużewski i Bartosz Szymanski.

- Drążyłem ten temat, doszedłem do informacji, że prawdopodobnie jest zgoda na zrzut 4560 metrów sześciennych wody solankowej na dobę do Wisły, co przekłada się na 456 ton soli. To 19 ton na godzinę – mówił Bartosz Szymanski.