Wykładowczyni UMK w Toruniu wyśmiewa prace studentów? "Chcę się upić na smutno". Znamy treść wpisów! [zdjęcia]

- Jestem smutny, ale i zażenowany zachowaniem jednej z wykładowczyń (chodzi o żarty i aluzje, które pojawiają się na zajęciach), oraz poziomem jej wpisów w sieci - tak zaczyna się list studenta, wysłany do naszej redakcji, a także do władz Wydziału Humanistycznego. - Czy naprawdę konieczne jest obrażanie studentów i ich wyśmiewanie? Naprawdę osoba ze stopniem naukowym musi pisać, że zażywa kokainę podczas pracy, żeby móc czytać prace studentów? Komentarze o alkoholu, który trzeba pić, by ocenić seminarzystów... Po to studiujemy - aby się uczyć. Bardzo prosimy o pomoc, interwencję - pisze student toruńskiej uczelni.