Toruń. Prokurator hejter z drugim wyrokiem! Szydził, że była "zamknięta w miejscu bez klamek" na forum dla prokuratorów

Minęły dwa tygodnie i prokurator usłyszał drugi wyrok! Tym razem za pomawianie Barbary Bączkowskiej w internecie przy kolejnej okazji za winnego uznał go Sąd Rejonowy we Włocławku. Co pisał w sieci i jak został ukarany? Oto szczegóły.

Szydził, że była zamknięta w miejscu bez klamek. "Nigdy nie leżałam w szpitalu psychiatrycznym"

Pierwszy wyrok, z grudnia, dotyczył pomawiania pani Barbary na forum lokalnej gazety. Pod nickiem "MMPM" prokurator pisał o niej, że jest chora psychicznie i niepoczytalna. Miało to miejsce w roku 2015, w okresie kampanii wyborczej do Sejmu. Torunianka miała startować do parlamentu z listy ugrupowania Pawła Kukiza. Ostatecznie jej kandydatura na liście się nie znalazła, co do dziś wiąże z tamtymi szkalującymi postami.