Toruń. Egzaminy nie do przejścia na UMK? Głos ma profesor Jacek Kobus

Skrypt eliminował nieuczciwość?

W lutym prof. Kobus odmówił nam ustosunkowania się do sprawy, tłumacząc to procedurami trwającymi na uczelni. Teraz jednak opublikował swoje stanowisko w stanowisku skierowanym do prasy. Profesor stanowczo odpiera zarzuty. Przede wszystkim ten o stosowaniu oprogramowania szpiegującego: „Studenci odpowiednio wcześniej, za sprawą przekazanej im instrukcji, zostali poinformowani, że system Linux może być zainstalowany na osobnej partycji albo uruchomiony w wersji live z klucza USB” - pisze naukowiec. - „Skrypt ssctl nie jest programem szpiegującym, ale programem o otwartym kodzie służącym do przeprowadzania kolokwiów i egzaminów w trybie zdalnym. Funkcje i działanie skryptu są jasno opisane w jego kodzie źródłowym. Ponadto działanie skryptu zostało studentom wyjaśnione, a studenci byli zachęcani do zapoznania się z działaniem skryptu, aby poznać jego funkcjonalności. Pragnę podkreślić, że zrzuty ekranu wykonywane przez skrypt, służą temu samemu, co obserwacja stanowisk komputerowych w czasie zaliczenia, które odbywa się w pracowni komputerowej. Po zakończonym procesie oceny studentów, następuje usunięcie wyżej wymienionych zrzutów. Chodzi bowiem o wykluczenie przypadków niewłaściwego zachowania, polegającego na przykład na korzystaniu z niedozwolonych materiałów, stron www, komunikatorów sieciowych, etc. Wymóg korzystania przez studentów ze skryptu ssctl był podyktowany troską o to, by przebieg kolokwium/egzaminu pozwalał na należytą weryfikację ich umiejętności i tym samym na sprawiedliwą ich ocenę”.