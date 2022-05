Jest ciąg dalszy sprawy "szpiegującego oprogramowania" na UMK. Krzysztof Dobosz: - Przekażemy nasze uwagi ministerstwu

Program profesora nie działa prawidłowo

Krzysztof Dobosz nie kryje poirytowania oświadczeniem prof. Kobusa. Zarzuca mu brak logiki i manipulację odnośnie sprawy programu szpiegującego: - Przypomnijmy, jaki jest stan faktyczny. Już w apelu do prorektor ds. studenckich, prof. Beaty Przyborowskiej jasno przedstawiliśmy całą sprawę: stosowane przez prof. Kobusa oprogramowanie nie działa prawidłowo z systemami typu "live". To jest fakt, który był zgłaszany wielokrotnie przez studentów bezpośrednio do prof. Kobusa. Ten fakt był również sygnalizowany prorektor Przyborowskiej pismami formalnymi jeszcze przed terminem kolokwium. Problemy występujące z systemami typu "live" były na tyle istotne, że uniemożliwiały prawidłowe podchodzenie do zaliczania, zatem studenci z obawy przed niezaliczeniem jedynego podejścia do kolokwium, które mieli (co już samo w sobie jest naruszeniem zasad panujących na uczelniach wyższych), nie mogli ryzykować zdawania kolokwium na systemach typu "live".