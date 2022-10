Pedagog z Torunia ponownie wyróżniony w ogólnopolskim konkursie "Nauczyciel Roku". Kim jest Marek Grzywna?

"Nauczyciel Roku" to konkurs organizowany od lat przez ogólnopolską gazetę "Głos Nauczycielski". Po raz drugi w historii rozstrzygano go w dwóch kategoriach - pierwsza to "Nauczyciel Roku", a druga "Nauczyciel [email protected]". Toruński informatyk i biolog Marek Grzywna znalazł się w elitarnym gronie nominowanych do pierwszego z tych tytułów i ostatecznie został jednym z dwójki wyróżnionych. W ubiegłym roku znalazł się natomiast wśród finalistów drugiej konkursowej kategorii, czyli "Nauczyciel [email protected]". Przypomnijmy, że stworzono ją po trudnych czasach zdalnego nauczania w pandemii, kiedy to warunki pracy pedagogów były szczególnie trudne.