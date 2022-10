Kiedy tramwaje i autobusy powrócą do węzła przesiadkowego w al. Solidarności w Toruniu?

Zobacz wideo: Budowa linii tramwajowej na JAR w Toruniu

Al. Solidarności w Toruniu ma być niedługo dostępna

Na pl. NOT trwają prace związane z udrożnieniem al. Solidarności, co pozwoli na ponowne uruchomienie węzła przesiadkowego. Powinno to nastąpić w ciągu kilku tygodni. Montowane są tam szyny, a w przyszłym tygodniu ruszy betonowanie. Na Szosie Chełmińskiej, od pl. NOT do ul. Dekerta, przebudowywane są sieci energetyczne oraz teletechniczne i powstaje nowa kanalizacja.