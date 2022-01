Pandemia podnosi ceny korepetycji w Toruniu. Wiedza staje się coraz droższa

Pandemia COVID-19 i szkolny lockdown sprawiły, że uczniowie nie mogą poradzić sobie z zaległościami, a zapotrzebowanie na prywatne lekcje jest ogromne. Wystarczy zajrzeć na portale z ogłoszeniami, by znaleźć dziesiątki tysięcy ofert z całego kraju. W Toruniu ogłasza się po ponad pół tysiąca korepetytorów z angielskiego i matematyki, polonistów jest 150, chemików prawie 200, a fizyków - 90. Wiele z tych osób to nauczyciele na co dzień pracujący w szkołach w mieście i okolicy. I to prywatne lekcje w ich wydaniu są najdroższe - doświadczeni pedagodzy żądają nawet 150 zł bądź więcej za godzinę. Stawki proponowane przez studentów lub inne osoby, które w oświacie nie pracują są znacznie niższe - to 30-80 zł za 45 minut (rzadziej za godzinę). Uśredniając więc lekcja z korepetytorem w Toruniu warta jest obecnie około 100 zł. Tak wysokich cen nie było jeszcze nigdy.