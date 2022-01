Sztuczne płuca na pl. Rapackiego w Toruniu zmieniły kolor Sara Watrak

Przez dwa tygodnie, od 14 do 28 stycznia, na pl. Rapackiego w Toruniu można było obserwować dwumetrowe, sztuczne, oddychające płuca od Polskiego Alarmu Smogowego. To część ogólnopolskiej kampanii „Zobacz czym oddychasz. Zmień to!”. Przez dwa tygodnie pobytu w Toruniu płuca zmieniły kolor ze śnieżnobiałego na szary. Teraz wyruszą do Łomianek.