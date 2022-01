Parkingi park & ride w Toruniu. Niektórym nie podoba się ta inwestycja. Dlaczego?

W Toruniu powstają parkingi park&ride. Podobne są w innych miastach Polski

Na placu budowy parkingów park&ride wylano już pierwsze fundamenty, a niektórzy zastanawiają się, kto będzie z tych parkingów korzystał. Pytań, którymi zarzucają prezydenta Michała Zaleskiego, jest jednak o wiele więcej.

Przypomnijmy: w listopadzie miasto podpisało umowę na budowę dwóch parkingów park&ride (parkuj i jedź).

- Wartość obu inwestycji to blisko 31 mln zł. Łącznie przy ul. Dziewulskiego i ul. Olimpijskiej powstanie 439 nowych miejsc do parkowania - mówi rzeczniczka MZD, Agnieszka Kobus-Pęńsko.

Idea parkingów park&ride zakłada, że kierowcy pozostawią swoje auta na obrzeżach miasta, a w dalszą podróż udadzą się komunikacją miejską. Ma przyczynić się to do zmniejszenia liczby samochodów w ścisłym centrum. Tymczasem krytycy tej inwestycji pytają, czy ktoś zbadał, czy parkingi park&ride mają w Toruniu rację bytu. O ile sprawdzają się one w Warszawie, gdzie metro kursuje co kilka minut, czy w blisko 800-tysięcznym Krakowie, to nasze miasto - jak twierdzą - jest po prostu zbyt małe na taką inwestycję.