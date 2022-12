Toruń. Krótka historia fabryki bielizny i innych części odzienia

Jeden z Czytelników stwierdził niedawno, że publikowane na stronie Retro opowieści czyta z przyjemnością, jednak ostatnio przekopujemy się głównie przez gazety sprzed 120 lat, zaś jego najbardziej interesuje międzywojnie. Martwi się zatem, że na to aż dotrzemy do jego ulubionej epoki, będzie musiał czekać do 2040 roku. Trudno dziś robić plany sięgające aż tak daleko w przyszłość, zatem pana Tomasza i innych sympatyków stolicy polskiego Pomorza zabieramy dziś w lata 20. Wrócą one jednak nie z sukni szelestem, ale kalesonów – o ile oczywiście kalesony mogą szeleścić.