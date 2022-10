Nieudana wyprawa hokeistów na południe. KH Energa w Oświęcimiu zdobyła tylko honorowego gola

Unia Oświęcim - KH Energa Toruń 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Bramki: 1:0 Cichy - Da Costa, Kowalówka (5:49), 2:0 Da Costa - Pangiełow-Jułdaszew, Szczechura (9:11), 3:0 Krzemień - Kowalówka (9:28), 4:0 Da Costa (23:45, karny), 5:0 Dziubiński - Padakin, Ahopelto (31:21), 6:0 Sołtys - Kowalówka, Paszek (32:06), 7:0 Sołtys - Kowalówka, Pangiełow-Jułdaszew (55:44), 7:1 Korenczuk - Elomaa, Zając (59:24)

KH Energa: Studziński - Ahonen, Szecsi, M. Kalinowski, K. Kalinowski, Syty - Augstkalns, Gimiński, Jeskanen, Koskinen, Viitanen - Jaworski, Robertson, Korenczuk, Elomaa, Zając - Bajwenko, Schafer, Olszewski, Szyrokow, Olszewski, Maćkowski

W Oświęcimiu przewaga gospodarzy od początku meczu nie podlegała dyskusji. Po 10 minutach było już 3:0, a drugą i trzecią bramkę gospodarze strzelili w odstępie zaledwie 17 sekund. Trener Teemo Elomo poprosił o przerwę, ale to niewiele pomogło. Mimo straty trzech goli to i tak bramkarz Mateusz Studziński należał do najlepszych w toruńskim zespole i jeszcze w 1. tercji kilka razy uratował kolegów.