"Ninja Warrior", pasieka i trampoliny. Oto najciekawsze i najdroższe projekty budżetu obywatelskiego 2023 w Toruniu

Tor z przeszkodami powstanie na osiedlu Jar w Toruniu

Jednym z najoryginalniejszych projektów w budżecie obywatelskim na 2023 rok jest "tor przeszkód typu runmageddon/"Ninja Warrior", który powstanie na osiedlu Jar przy ul. Hubego, nieopodal górki saneczkowej i siłowni zewnętrznej. Do tej pory w naszym mieście nie było podobnego urządzenia.

- Inspirowaliśmy się torem w Wąbrzeźnie. Bydgoszcz ma takie miejsce, Włocławek ma, czas na Toruń - mówi Krzysztof Mikut, pomysłodawca projektu.

Konstrukcja z przeszkodami będzie składać się m.in. z ruchomych elementów - drążków, drabinek czy lin do wspinania. Przypominać będzie nieco tor ze znanego show "Ninja Warrior". Oczywiście w mniejszej skali, bo budżet był ograniczony - to nieco ponad 147 tys. zł. Na projekt zagłosowało 641 osób. Z toru będą mogli korzystać wszyscy, a nie tylko zawodowcy, i to za darmo. Pozostaje trzymać kciuki, by nowa toruńska atrakcja nie padła łupem wandali.