Wszystkich Świętych w Toruniu 2022. Jak wyglądają przygotowania na cmentarzach komunalnych?

1 listopad, Wszystkich Świętych, to czas zadumy, wspomnień i odwiedzin grobów na cmentarzach. W tym czasie ruch na nekropoliach jest wyjątkowo wzmożony. To także intensywny czas dla pracowników cmentarzy i służb porządkowych. Nie inaczej jest na trzech toruńskich cmentarzach komunalnych. Prowadzone tu są intensywne prace porządkowe: usuwanie liści, koszenie traw i wywożenie odpadów, a także sprzątanie Miejsc Pamięci Narodowej.

A co z dostępem do wody?

Wielu odwiedzających cmentarza pyta, czy na przełomie października i listopada na cmentarzach komunalnych będzie dostęp do wody.

Jak informuje Jolanta Wolańska, kierownik Działu Usług Komunalnych w spółce Urbitor, woda dostępna jest cały rok, czyli w święto Wszystkich Świętych dostęp do niej również będzie zapewniony.

Przypomnijmy, że miejska spółka Urbitor administruje trzema toruńskimi cmentarzami komunalnymi przy ulicy Grudziądzkiej.