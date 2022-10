Toruński bulwar pełen archeologicznych ciekawostek. Na co tym razem trafili drogowcy? [Zdjęcia]

Wygląda na to, że Bulwar Filadelfijski jest zbudowany na bardzo solidnym fundamencie. Albo raczej wielu solidnych fundamentach. Zaczęły się one wyłaniać z wykopów po rozpoczęciu prac przy budowie nieszczęsnych pawilonów, a gdy pod murami pojawili się jeszcze drogowcy, lista znalezisk zaczęła się szybko wydłużać. Robotnicy właśnie odsłonili pozostałości sporej budowli sąsiadującej z Bramą Mostową. Między fundamentami widać fragmenty kamiennej posadzki, a także ceramikę i kości, ale tego typu pamiątek przeszłości na bulwarze wala się mnóstwo. Co to za obiekt, którego relikty znajdowały się tuż pod chodnikiem?