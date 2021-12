Krzyże na Barbarce zostały zdewastowane! Kto zniszczył Toruńską Golgotę?

Komu przeszkadzała Toruńska Golgota na Barbarce?

Czy na Barbarce doszło do aktu wandalizmu? Wszystko na to wskazuje. Jak poinformował nas Maciej Lipiński, krótko przed Wigilią, nieznani sprawcy zniszczyli 13 z 14 brzozowych krzyży, które tworzą Toruńską Golgotę. To licząca 750 metrów droga krzyżowa, zlokalizowana między kaplicą św. Barbary a miejscem straceń. Obok kaplicy płynie źródełko, któremu przypisuje się cudowną moc. Woda z tego miejsca miała leczyć przede wszystkim chorobę oczu.

Toruńska Golgota powstała we wrześniu 2019 roku, na kilka tygodni przed uroczystymi obchodami 80. rocznicy straceń w pobliskim lesie. Dlaczego akurat na Barbarce? To miejsce męczeństwa i pamięci. Nie bez znaczenia była także bliskość lasu i kaplicy. Krzyże wykonał lokalny artysta Bogusław Ziółkowski. - W październiku 2020 roku droga krzyżowa została poświęcona przez bp. Wiesława - mówi Maciej Lipiński, wolontariusz, który był zaangażowany w stworzenie Toruńskiej Golgoty.