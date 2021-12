Toruń. Ubezpieczył na życie sześciu pracowników, pięciu szybko zmarło. Dlaczego sąd puścił go wolno?

- Groźba surowej kary i obawa matactwa - to podstawowe przesłanki, dla których tymczasowe aresztowania Macieja B. uważamy za konieczne. 23 grudnia br. podejrzany został zatrzymany przez policję i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał rozszerzone zarzuty, a następnie do sądu. Sąd Rejonowy w Toruniu oddalił jednak nasz wniosek o tymczasowe aresztowanie. Z tą decyzją się nie zgadzamy i wniesiemy zażalenie - mówi prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.