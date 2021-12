Poświąteczny ruch w toruńskich jadłodzielniach Adam Mroczek

Święta Bożego Narodzenia za nami i mogło zdarzyć się, że nie wszystko zostało zjedzone. Co zrobić z jego nadmiarem jedzenia? Na pewno nie wyrzucać. Możliwości jest wiele. Jedną nich jest przyniesienie go do jednej z toruńskich jadłodzielni.