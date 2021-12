Toruń: Piesi w niebezpieczeństwie! Co robić? Opinie Czytelników i interwencje radnych

Do ilu jeszcze tragedii z udziałem pieszych musi dojść w Toruniu? Sytuacja jest poważna. W ubiegłym tygodniu opisaliśmy, jak wygląda sytuacja pieszych przemierzających przejścia na skrzyżowaniu ulic Olsztyńskiej i barwnej, które nie maja sygnalizacji świetlnej. To tutaj zginęła 26 listopada br. 68-letnia kobieta, po potrąceniu przez samochód.

W imieniu mieszkańców radna Katarzyna Chłopecka (PiS) złożyła do prezydenta wniosek o pilne pochylenie się nad bezpieczeństwem tego miejsca oraz zainstalowanie tutaj sygnalizacji. Co na to Czytelnicy?