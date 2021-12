Toruń. Jak ratować szpital miejski? Eksperci doradzą za 84 tysiące zł

Kondycja miejskiej lecznicy przy ul. Batorego nie jest dobra. W październiku tego roku, na prośbę prezydenta Michała Zaleskiego, Rada Miasta Torunia wyraziła zgodę na zaciągnięcie dla szpitala 14 mln 500 tys. zł pożyczki, by pokryć jego zadłużenie. Pierwotnie planowano płynność finansową placówki ratować dotacją, ale okazało się, że stan prawny na to nie pozwala.

Jakie są przyczyny kłopotów i jak ratować sytuację szpitala? Miasto wybrało w przetargu ekspertów, którzy mają pomóc

Władze Torunia zdecydowały się szukać pomocy profesjonalistów, by nie dopuścić do pogłębiania się problemów finansowych szpitala. W listopadzie ogłosiły nabór ofert dla ekspertów, którzy dokonają analizy przyczyn obecnej sytuacji ekonomicznej, a potem opracują koncepcję zmian, które doprowadzą do poprawy.