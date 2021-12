Toruń. Oskarżeni o podstępne przejęcie nieruchomości staną przed sądem

Wysokie koszty pożyczki

Według ustaleń śledczych grupa ta działała w całej Polsce latach 2013 -2019 Jej członkowie dawali ogłoszenia, w których oferowali szybką pomoc finansową osobom, które nie mogą zwrócić się z tym do banków. Ponieważ mają za małe dochody, za dużo pożyczek lub komornika na głowie. Wśród oszukanych byli też tacy, którzy potrzebowali pieniędzy na przykład na leczenie najbliższych.

Prokuratura twierdzi, że biorący pożyczki nie byli informowani o faktycznych warunkach umowy. Między innymi o wysokim wynagrodzeniu dla pośrednika oferującego gotówkę, o prowizji wynoszącej 15 procent i terminie utraty nieruchomości. Byli przekonani, że może do tego dojść tylko wówczas, gdy nie spłacą pożyczki. W rzeczywistości następowało to znacznie wcześniej. Nawet w momencie podpisania aktu notarialnego umowy pożyczki, ponieważ oszuści nie byli zainteresowani spłatą kredytów ich celem było przejecie nieruchomości, jej wyczyszczenie z wszelkich obciążeń wynikających z księgi wieczystej i sprzedaż z ogromnym zyskiem.