W szkołach w kujawsko-pomorskim przybywa wakatów. Nauczycieli brakuje także w Toruniu

Ruch kadrowy wciąż trwa

W kuratorium od 2017 roku działa baza wolnych miejsc pracy dla nauczycieli. To stale uaktualniany zbiór informacji o szkolnych wakatach w całym województwie. Pierwotnie powołano ją, by pomóc pedagogom, którzy tracili pracę z powodu wdrażania reformy systemu oświaty. I to właśnie oni mieli pierwszeństwo przy zatrudnianiu w kolejnych placówkach. Ta elektroniczna baza działać ma co najmniej do 2023 roku. Dziś system jest po prostu interaktywną tablicą ogłoszeń, gdzie dyrektorzy informują, kogo szukają, a ubiegający się o zatrudnienie aplikują tam, gdzie chcą. W ten sam sposób poszukiwani są też nauczyciele na zastępstwo. A kogo konkretnie brakuje w Toruniu? W kuratoryjnej bazie przewijają się głównie matematycy, angliści, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (m.in. surdopedagodzy, olinofrenopedagodzy, tyflopedagodzy) i nauczyciele przedmiotów zawodowych. Są też historycy, fizycy, wuefiści i geografowie.