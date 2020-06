Tygodniowy przegląd prasy (Toruń, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Torunia

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Torunia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.05 a 6.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te rasy kotów są najdroższe. Kosztują majątek. Zobacz zdjęcia pięknych, ale i drogich kociaków!”?

Przegląd tygodnia Toruń od 31.05 do 6.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te rasy kotów są najdroższe. Kosztują majątek. Zobacz zdjęcia pięknych, ale i drogich kociaków! Kociarze wiedzą, że za miłość kotów płaci się dużo. Te tajemnicze i wymagające zwierzęta potrzebują sporo troski i uwagi, chociaż niekiedy przede wszystkim łakną spokoju, dużej przestrzeni. Trudno o koci afekt, to zwierzęta dumne i samoświadome. Niezmiennie jednak fascynują i przyciągają wzrok. Niekiedy jednak za tę fascynację trzeba sporo zapłacić. Ile kosztują najdroższe rasy kotów? 📢 Nowe mieszkania na JAR-ze w Toruniu. Oto lokalizacje + ceny Oferta firm budujących domy na "Jarze" jest różnorodna. Można tu zamieszkać w kawalerce lub w przestronnym lokalu z tarasem. Cena za mkw? Sprawdźcie!

📢 Fragment rusztowania spadł na samochód przejeżdżający przez remontowany toruński most ZDJĘCIA O krok od tragedii. W czwartek, na przejeżdżający przez remontowany toruński most samochód spadł podest rusztowania. Jak zapewnia Miejski Zarząd Dróg, wykonawca jest ubezpieczony, ale czy tylko o ewentualne odszkodowania tu chodzi? Tygodniowa prasówka 31.05-6.06.2020 Toruń: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Toruniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogrzeb prof. Mariana Filara. Tak pożegnał go Toruń [zdjęcia] W piątek (5.06) odbyły się uroczystości pogrzebowe profesora Mariana Filara. Wybitny znawca prawa karnego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, poseł na Sejm RP, spoczął na cmentarzu komunalnym numer 2.

📢 Lubuskie Morze Martwe - zobacz podwodny pejzaż kwaśnych jezior po kopalni Babina w Łęknicy. Te widoki zapierają dech w piersiach! W kwaśnych jeziorach po kopalni Babina w geoparku Łuk Mużakowa (woj. lubuskie) nie ma ryb, ani innych zwierząt wodnych - stąd porównanie do Morza Martwego. Wytworzył się za to swoisty ekosystem z martwymi i żywymi roślinami. Pod wodą są łąki, lasy, a także pozostałości kopalnianych sprzętów, które w nowej scenerii wyglądają pięknie i tajemniczo. Te cuda sfotografował i sfilmował żarsko-żagański płetwonurek Krzysztof Jersak, w ramach projektu Afryka.

📢 W Toruniu zbierają podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Polski w nadchodzących wyborach W Toruniu rozpoczęto dziś (04.06) zbieranie podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego w zbliżających się wyborach prezydenckich. Z kolei sam kandydat Koalicji Obywatelskiej przeszedł dziś rano ulicami Warszawy pod siedzibę Państwowej Komisji Wyborczej, w której złożył zebrane przez swój sztab 5,5 tys. podpisów. Przypomnijmy, że wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę, 28 czerwca.

📢 Kosmetyczka i fryzjer w Toruniu. Takie są ceny po zmianach! Strzyżenie, farbowanie włosów czy hybryda w wielu salonach kosztuje nas więcej niż przed wybuchem pandemii koronawirusa. Właściciele gabinetów beauty w koszty swoich usług wliczają wydatki poniesione w związku z nałożonymi rygorami sanitarnymi. Na szczęście nie wszyscy tak postępują. 📢 Starówka: ceny lodów w górę, nowinki w restauracjach. Toruńska gastronomia chce zarobić To już trzeci tydzień odmrażania gastronomii. Lokale chcą odrobić straty. Wzrosły ceny lodów. Np. lodziarnia "Bosko" podniosła cenę do 5 złotych za gałkę. Restauracje natomiast zaskakują pomysłami, by przyciągnąć gości.

📢 Zabójstwo "Zmysłowej Ines" przy Kraszewskiego w Toruniu. W tle rumuński alfons Danco i narkotyki [nowe fakty] 📢 Boże Ciało 2020 w Toruniu zupełnie inaczej! Jak będzie przebiegało? Jakie zmiany? Tegoroczne procesje podczas Bożego Ciała w toruńskich parafiach będą wyglądały zupełnie inaczej, niż w poprzednich latach. Jak planują zorganizować je niektóre parafie? 📢 Oczko wodne przy każdym domu. Sieć zalana memami Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

📢 W Biedronce w Toruniu jedzenie trafiło na śmietnik! Sieć wyjaśnia [Zdjęcia] Zgodnie z obowiązującymi od marca przepisami, duże sklepy i sieci handlowe nie mogą już wyrzucać żywności na śmietnik. Jeżeli chcę się jej pozbyć, a jedzenie wciąż nadaje się do spożycia, powinny je przekazać organizacjom, które rozdysponują jedzenie wśród potrzebujących. Jak to się więc stało, że w sobotę śmietnik Biedronki przy ul. Fałata w Toruniu był pełen żywności?

📢 Remont mostu w Toruniu. Tak to obecnie wygląda! [zdjęcia] Trwa remont mostu drogowego w Toruniu. Kierowcy, którzy chcą nim pokonać Wisłę, muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Tak obecnie prezentuje się sytuacja podczas poruszanie się na drugą stronę rzeki. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Z żużlowego archiwum Jacka Krzyżaniaka (5). Dziś - na podium i prezentacji Mamy dla kibiców kolejną dawkę unikalnych, archiwalnych zdjęć, przekazanych nam przez Jacka Krzyżaniaka i Andrzeja Kowalskiego, pomysłodawcę i administratora strony speedway.hg.pl o historii toruńskiego żużla. Dzisiaj fotki z podium oraz prezentacji. Poznajecie tych żużlowców?

📢 TOP 16 najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Informatyka to niezmienny lider RANKING Matura dosłownie za kilka dni, a co po maturze? Gdzie na studia? Jakie kierunki są najbardziej oblegane, najchętniej wybierane przez najmłodsze pokolenie? Odpowiedź na to dają – a mogą też stanowić podpowiedź dla niezdecydowanych – wyniki ostatniej rekrutacji na studia. Od razu dodajmy, że na podium w ciągu dwóch ostatnich lat zaszła tylko minimalna zmiana: dwa z najpopularniejszych kierunków zamieniły się miejscami. 📢 Na jaką pomoc na rynku pracy możesz liczyć w czasie pandemii? Wsparcie rządu w liczbach Od wybuchu pandemii weszły w życie trzy tarcze antykryzysowe, a w Sejmie toczą się prace nad kolejnymi formami wsparcia dla przedsiębiorców. Oprócz tego pomoc otrzymują osoby, które przez pandemię straciły pracę lub mają problem z utrzymaniem firmy. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafiło do osób bezrobotnych, samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców i pracodawców.

📢 Największe cuda religijne, pozostające dla nauki zagadką. Niektóre wydarzyły się w XXI wieku! Objawienia, lewitacje, stygmatyzacja - oto cuda Kościoła katolickiego, których do dziś nie potrafi wyjaśnić nauka. Istnieją pewne teorie tłumaczące m.in. krew na Hostii, jednak ciężko odnieść je do wydarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 1200 lat. Co ciekawe, niektóre z cudów mogliśmy zaobserwować w XXI wieku, i to nawet w Polsce. Które z nich do dziś spędzają naukowcom sen z powiek? Sprawdź w galerii.

