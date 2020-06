Starówka: ceny lodów w górę, nowinki w restauracjach. Toruńska gastronomia chce zarobić

To już trzeci tydzień odmrażania gastronomii. Lokale chcą odrobić straty. Wzrosły ceny lodów. Np. lodziarnia "Bosko" podniosła cenę do 5 złotych za gałkę. Restauracje natomiast zaskakują pomysłami, by przyciągnąć gości. Czwartek, godzina 13.00. Przy ul. Szewskiej w Toruniu właśnie rusza piec chlebowy. Pięknie wygląda, pachnie, intryguje przechodniów. To urządzenie restauracji "Mistrz i Małgorzata". Stoi w letnim ogródku przed lokalem. Płomień bucha, a kucharz na oczach przechodniów przygotowuje... No, właśnie, co? Zobacz także: W Toruniu zbierają podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego Kosmetyczka i fryzjer w Toruniu. Takie są ceny po zmianach Czytaj więcej na kolejnych stronach >>>>>>>>>>>>> tekst: Małgorzata Oberlan

Jacek Smarz