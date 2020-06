W Biedronce w Toruniu jedzenie trafiło na śmietnik! Sieć wyjaśnia [Zdjęcia]

W sobotę jedna z naszych Czytelniczek spotkała na Bydgoskim Przedmieściu człowieka z reklamówkami wypełnionymi jedzeniem. Usłyszała od niego, że pracownicy Biedronki przy ul. Fałata mieli wyrzucić do śmieci ogromne ilości jedzenia. - Chwyciło mnie to za serce, bo pan pochwalił się słodyczami, które stamtąd wyciągnął i zabrał dla dzieci - mówi kobieta. - Z drugiej strony jednak bardzo mnie to również poruszyło. Jak można wyrzucać jedzenie, gdy wokół jest tylu potrzebujących? I to szczególnie teraz?

- To był okropny widok - mówi. - W śmietniku było pełno porozrzucanego jedzenia. Niektóre worki były porozrywane i to raczej nie przez ludzi. Obok kontenerów leżało pieczywo, w kontenerach warzywa, owoce, wypieki, część w plastikowych opakowaniach. Wiele sklepów czy piekarni pozbywa się produktów, którym kończy się data ważności przeceniając je. Chyba lepiej dostać za nie chociaż złotówkę, niż wyrzucić? Jak można było coś takiego zrobić? Jeśli się nie mylę, jest to niezgodne z prawem.

Czytelniczce zapewne chodziło o ustawę, która weszła w życie na początku marca tego roku. Zgodnie z jej zapisami duże sklepy i sieci handlowe nie mogą już wyrzucać żywności, ale - oczywiście jeśli nadal nadaje się ona do spożycia - muszą ją nieodpłatnie przekazać organizacjom pozarządowym, które następnie udostępnią te produkty potrzebującym. Sklep powinien mieć z taką organizacją podpisaną umowę. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał zapłacić nawet pięć tysięcy złotych kary. Jeżeli natomiast umowę podpisze, ale pomimo tego i tak jego pracownicy wyrzucą jedzenie nadające się do przekazania, sklep powinien zapłacić 10 groszy kary za każdy kilogram wyrzuconej żywności. Nad przestrzeganiem tych przepisów powinni czuwać inspektorzy ochrony środowiska, zaś te 10 groszy za każdy wyrzucony kilogram ma trafiać do regionalnych oddziałów, w których inspektorzy pracują. Problem jest poważny. Jak podaje Federacja Polskich Banków Żywności, według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce dwa miliony osób żyje w skrajnej biedzie, tymczasem na śmietnik trafia w naszym kraju nawet dziewięć milionów ton żywności rocznie.

Jak to było w przypadku sklepu z ulicy Fałata? Pytania i zdjęcia wysłaliśmy do Biura Prasowego sieci Biedronka. Agnieszka Wysogrocka, starszy menedżer sprzedaży w sieci Biedronka udzieliła następującej odpowiedzi:

„Nasza sieć realizuje projekt przekazywania niesprzedanej, nadającej się do spożycia żywności już od 2016 roku. W 2019 roku współpracowaliśmy łącznie z 83 Organizacjami Pożytku Publicznego w całym kraju. Trafia do nich ta żywość, która jest bezpieczna i spełnia określone przepisami normy dopuszczające ją do spożycia. W przypadku żywności, która została przeznaczona do utylizacji ze sklepu przy ul. Fałata w Toruniu normy te nie były zachowane, ponieważ termin przydatności do spożycia zakończył się. Tym samym spożywanie tych produktów mogłoby narazić konsumentów na problemy zdrowotne. Przez to przekazanie ich jakiejkolwiek organizacji charytatywnej nie było możliwe. Produkty zostały posegregowane zgodnie z zasadami i przeznaczone do utylizacji. Były przechowane w odpowiednio oznaczonych pojemnikach, zgodnie z przepisami regulującymi gospodarkę odpadami”.