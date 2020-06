Fragment rusztowania spadł na samochód przejeżdżający przez remontowany toruński most ZDJĘCIA

Volkswagen wpadł do ogrodu państwa Musiałów z Unisławia!

6-letnia Ola i 8-letni Bartek z Unisławia apelują do kierowców, by na ulicy Toruńskiej nie przekraczali dopuszczalnej prędkości 60 km/h. We wtorek do ich ogrodu dachował dostawczy volkswagen. Ich tata, Szymon Musiał nawet nie chce myśleć o tym, co by było gdyby dzieci właśnie wte...