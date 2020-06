Tak zwany Jar. Co dalej z nazwą rozrastającego się toruńskiego osiedla?

Na planach wielu polskich miast znajdują się osiedla czy miejsca, których nazwy mogą śmieszyć bądź dziwić. W Toruniu mieliśmy na przykład Krowiniec. Na początku XXI wieku światłe umysły doszły do wniosku, że taka nazwa nie licuje z powagą nowoczesnego miasta folwark o wielusetletniej tradycji z mapy zniknął. Dziś mamy jednak do czynienia z inną oryginalną nazwą - miejscem, które w różnych oficjalnych sytuacjach nazywane jest "tak zwanym osiedlem Jar".

Jar bardzo atrakcyjny dla firm. Co tam powstanie?

- Raport z konsultacji społecznych został przekazany Radnym Miasta Torunia VII kadencji, nie podjęli dalszych czynności w tej sprawie - mówi Adrian Aleksandrowicz z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.

Poprzednia Rada Miasta czynności nie podjęła, ale obecna prędzej czy później będzie musiała to zrobić. Trudno sobie przecież wyobrazić na przykład otwarcie prowadzącej na północ nowej linii tramwajowej (co powinno nastąpić w 2022 roku) i głos zapowiadający, że oto tramwaj zbliża się do tak zwanego osiedla Jar?