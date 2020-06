Kosmetyczka i fryzjer w Toruniu. Takie są ceny po zmianach!

Od tygodni mówiło się o tym, że sytuacja epidemiczna przełoży się na wzrost cen w salonach fryzjerskich i kosmetycznych. Powodowane jest to nowym reżimem sanitarnym - salony muszą zadbać o bezpieczeństwo pracowników i klientów, a koszty związane z zakupem odzieży ochronnej oraz środków do dezynfekcji zostaną wliczone do ceny usługi. Tu warto zaznaczyć, że od początku trwania epidemii ceny niektórych środków ochrony używanych powszechnie w gabinetach urody wzrosły nawet kilkukrotnie.