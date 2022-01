Toruń. Syn zabił matkę - zakłada prokuratura. Co kryją SMS-y i maile?

Jak wykazała sekcja zwłok , kobieta miała 50 ran kłutych od noża . Jej syn tylko dwie, ale w newralgicznej okolicy tętnicy udowej. Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód przyjęła, że syn zabił matkę, a później siebie. Oboje wykrwawili się na śmierć. Tylko, co miałoby popchnąć mężczyznę do zbrodni?

To pytanie spędza sen z oczu nie tylko najbliższej rodzinie. Mieszkający przez kilkadziesiąt lat w Niemczech Elżbieta i Maciej byli bardzo zżyci. W kwietniu 2021 roku, czyli cztery miesiące przed tragedią, wrócili do kraju. Podobno na stałe. Cieszyli się dobrą opinią w środowisku, byli widywani razem. Nie było żadnych (formalnych) sygnałów, by za drzwiami tego mieszkania działo się cokolwiek niepokojącego. Wcześniej też już przyjeżdżali do Torunia, przy okazji różnych świąt itp.