Horror o poranku! Atak maczetą w centrum Torunia. Rannych było więcej!

Napastnikowi nie postawiono jeszcze zarzutów.

- Najpierw musimy zebrać materiał dowodowy, przesłuchać zaatakowane osoby, a na to muszą zezwolić lekarze. Mogą się do nas także zgłosić kolejne osoby – zaznacza podinsp. Wioletta Dąbrowska. - Apelujemy do świadków, do osób, które mogły być zaatakowane, a nie zgłosiły się ani do szpitala, ani na policję. Apelujemy, żeby zgłosiły się na Komendę Miejską Policji w Toruniu, jeśli były świadkami tego zdarzenia, lub same zdążyły uciec – mówi podinsp. Wioletta Dąbrowska.