Mieszkanie Plus w Toruniu. Kto w nim zamieszka? Ogłoszenie listy zostało przesunięte!

Mieszkań przy ulicy Okólnej w Toruniu będzie 320. Zgłoszeń do programu Mieszkanie Plus w Toruniu było 2046. W pierwszym etapie weryfikacji, dokonanym przez miejskich urzędników w oparciu o kryteria pierwszeństwa ustalone przez Radę Miasta, wybrano 949 rodzin. Pod uwagę brano m.in. liczbę dzieci, niepełnosprawność w rodzinie, brak tytułu prawnego do innego lokalu. To te rodziny przeszły do drugiego etapu, w którym spółka PFR Nieruchomości sprawdza zdolność czynszową lokatorów. Kolejny już miesiąc...