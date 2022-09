Toruń. Stypendia dla uczniów z miasta i regionu. Sprawdź, kto się może o nie ubiegać

Tylko do 15 września można składać wnioski o stypendia szkolne przyznawane przez prezydenta Torunia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej na okres od 1 września do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. Ważne, że podstawowym kryterium przyznania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu na jednego członka rodziny, która wynosi 600 zł. Wysokość udzielonej pomocy zależy od dochodu. Stypendia wypłacane będą co miesiąc.

248,00 zł przy dochodach do 300,00 zł,

173,60 zł przy dochodach od 300,01 zł do 480,00 zł,

99,20 zł przy dochodach od 480,01 zł do 600,00 zł.

Gotowe wypełnione wnioski można składać wyłącznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 114 w godzinach od 7:30 do 14 oraz w Rejonach Pomocy Środowiskowej w godzinach od 7:30 do 14, znajdujących się przy: