Toruń. Ruchome schody na Dworcu Głównym znów mają przestój

Przy przetargach decydujące znacznie ma na ogół cena. O tym, że tanie oferty często bywają bardzo drogie, można się przekonać, składając wizytę na toruńskim Dworcu Głównym. Prawdopodobieństwo, że któreś z ruchomych schodów będą akurat zepsute, jest tam bardzo duże. W tej chwili na przykład nieruchome są schody od strony ulicy Kujawskiej.

- Zepsuł się napęd poręczy, musieliśmy schody wstrzymać - mówi Krzysztof Buława, kierownik działu technicznego spółki Urbitor, która administruje przejętym przez miasto i wyremontowanym dworcem. - Staramy się znaleźć zamienniki dla uszkodzonych części.

Czy ta operacja się uda? To powinno się rozstrzygnąć w najbliższych dniach. Sprawa zamienników ma duże znaczenie, ponieważ jeśli się one nie znajdą, uszkodzone części będzie trzeba sprowadzać z Chin, co trwa bardzo, bardzo długo. Administratorzy dworca oraz stali bywalcy dworca wiedzą o tym doskonale, ponieważ historii z zepsutymi tymi czy innymi ruchomymi schodami było tyle, że nie da się ich zliczyć. Tańsze rozwiązania w tym przypadku okazały się naprawdę bardzo kosztowne. Jeżeli uda się znaleźć zamienniki, remont schodów powinien zakończyć się do połowy maja.