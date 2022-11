Toruń. Prezydent Torunia naruszył dyscyplinę finansów publicznych! Michał Zaleski został ukarany

7,8 mln zł - tyle przez kilka lat (2017-2019) wypłacił z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych prezydent Michał Zaleski urzędnikom w formie nagród (7,4 mln zł) oraz wiceprezydentom Torunia, skarbnikowi i sekretarzowi miasta w formie dodatków specjalnych (ponad 431 tys. zł). Dlaczego z naruszeniem owej dyscypliny? Bo bez pisemnych uzasadnień, za co konkretnie. Do takiego wniosku doszła Komisja Orzekająca przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Swoje orzeczenia Komisja wydała 7 listopada. Wymierzyła prezydentowi Michałowi Zaleskiemu kare nagany. Orzeczenie to jest jednak nieprawomocne. Prezydent ma prawo się od niego odwołać i można się spodziewać, że tak właśnie uczyni. Od początku całej sprawy bowiem, jak wielokrotnie podkreślaliśmy na łamach, winnym naruszenia prawa się nie czuje. Stoi na stanowisku, że zarówno pracownicy Urzędu Miasta Torunia zasłużyli na nagrody, jak i osoby z zarządu miasta - na wspomniane dodatki specjalne, za dodatkowo wykonywane zadania. Przepisy natomiast - w ocenie Michała Zaleskiego - nie obligowały go do pisemnych uzasadnień.