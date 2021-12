Toruń. Nowe życie Zamku Krzyżackiego. Iluminacje i wirtualna rzeczywistość czekają na zwiedzających. Zobacz wizualizacje!

Wyprawa na Zamek Krzyżacki w Toruniu możliwa dzięki goglom VR

Jeśli zawsze byliście ciekawi, jak wyglądał Zamek Krzyżacki za czasów świetności, będziecie mieli okazję to sprawdzić. Nie musicie czekać do momentu odbudowy warowni – ta chwila być może nigdy nie nastąpi. Za to już od 6 stycznia chętni będą mogli przespacerować się po XV-wiecznym zamku. Wszystko dzięki goglom VR i technologii wirtualnej rzeczywistości. Jak zapowiada Przemysław Draheim, rzecznik prasowy Toruńskiej Agendy Kulturalnej, uczestnicy wydarzenia "Rozświetlony Zamek" będą mieli okazję nie tylko obejrzeć, jak mogła wyglądać budowla w czasach swojej świetności, lecz także wspiąć się na nieistniejącą wieżę, zejść do piwnic, przyjrzeć się wyposażeniu zamku oraz uzbrojeniu jego mieszkańców. Krystian Kubjaczyk, reprezentant zarządcy Toruńskiej Agendy Kulturalnej zapewnia, że ta atrakcja ma szansę zrobić na widzach duże wrażenie.