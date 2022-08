Toruń. 3 lata temu dziecko wypadło z wieżowca. Matki nadal nie osądzono. Dlaczego?

We wrześniu miną 3 lata od wypadku, którym żył cały Toruń. Czteroletni Oluś wypadł z 11. piętra wieżowca na Skarpie. Przeżył upadek. Prokuratura szybko jednak oskarżyła jego matkę o narażenie życia dziecka, bo zostawiła go samego w domu. Oparła się na zeznaniach bezpośrednich świadków. Przez blisko dwa lata proces w sądzie nawet nie ruszał. Dziś nadal jest w polu...

"To cud, że żyjesz. Walcz dalej, mały wojowniku!" - te słowa 19 września 2019 roku powtarzały setki ludzi. Tego dnia czteroletni Oluś wypadł z 11. piętra wieżowca w Toruniu. Przeżył, wrócił do zdrowia. Jego mama - Ewa P. - oskarżona została o narażenie życia dziecka. Do dziś jej jednak nie osądzono. Dlaczego?

Akt oskarżenia: zostawiła dziecko same na 20 minut. Poruszające zeznania świadków

Śledztwo w tej sprawie szybko przeprowadziła i zakończyła Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód. -Akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Toruniu skierowaliśmy w grudniu 2019 roku - zaznacza prokurator Joanna Becińska, zastępca szefa tej jednostki.

Prokuratura oskarżyła Ewę P., matkę Olusia, o narażenie życia i zdrowia dziecka (art. 163 par. 2 i 3 kk). Według jej ustaleń matka zostawiła dziecko same w mieszkaniu na około 20 minut. Zjechała windą na dół, by spotkać się na chwilę ze znajomym. Wtedy maluch wskrobał się na okno i wypadł. Przeżył cudem. Upadek z 11. piętra wieżowca na Skarpie zamortyzowały krzaki i trawa. Pomogły też fachowa wiedza i doświadczenie lekarzy oraz rehabilitantów.

Śledczy swoich ustaleń dokonali m.in. na podstawie zeznań świadków. Niektóre były bardzo poruszające. Pierwszym świadkiem była kobieta, która o godzinie 17.00 przyjechała na parking przy ul. Konstytucji 3 Maja. Przechodząc przy wieżowcu, usłyszała krzyk: "Mama, mama!!!".

- Jak określiła to kobieta, był to krzyk przeraźliwy, "jakby dziecko szukało matki". Spojrzała w górę, skąd dobiegał. Zobaczyła stojące na parapecie dziecko. Krzyczało, a po chwili schowało się w głąb mieszkania. Potem znów wyszło na parapet i krzyczało - przekazywał prokurator Marcin Licznerski, ówczesny szef prokuratury Toruń-Wschód.

Drugim ważnym dla śledczych świadkiem stała się kolejna kobieta, która przechodziła pod wieżowcem o godzinie 17.20. Na parkingu, przy samochodzie ciemnego koloru, widziała dwie osoby. Nagle usłyszała krzyk: "Tata, tata!!!". - Zeznała, że krzyk ten słyszały też osoby znajdujące się przy samochodzie. Po chwili, gdy odwróciła głowę, zobaczyła, że coś spada. Później dopiero dowiedziała się, że z wieżowca wypadło dziecko - mówił prokurator.

Trzeci kluczowy dla prokuratury świadek to mężczyzna, znajomy matki Olusia. Przyjechał do niej po odbiór spodni, które mu przerabiała. -Wsiedli do samochodu, palili papierosy i rozmawiali. Wtedy zadzwoniła jego partnerka. Powiedział Ewie P., że się śpieszy i musi już jechać - relacjonował prokurator Marcin Licznerski. Zeznania świadków doprowadziły śledczych do przekonania, że matka zostawiła Olusia samego w domu przynajmniej na 20 minut. W jej wyjaśnienia mówiące o tym, że wyszła tylko wyrzucić śmieci i odebrać fotelik, prokuratura nie uwierzyła.

Obstrukcja w sądzie. Proces w toku, z dużymi przerwami między rozprawami