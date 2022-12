Toruń. Rodzice katowali niemowlę? Wyszli z aresztu, ale mają zakaz zbliżania się do Remusia. Matka badana wariografem

W styczniu 2021 roku trzymiesięczny wówczas Remuś z szokującymi obrażeniami trafił do szpitala dziecięcego w Toruniu. Według prokuratury, rodzice bili go od urodzenia. Ich proces trwa, ale zwolnieni zostali z aresztu. Mają zakaz zbliżania się do synka, ale wywalczyli widzenia video z nim.

123rf/Polska Press (wszystkie fot.)