Śmiertelne pobicie na Studziennej w Toruniu. "Dżinks" z The War idzie do szpitala psychiatrycznego. Konieczna obserwacja Małgorzata Oberlan

"Dżinks", zawodnik brutalnych walk w klatkach The War w Toruniu, od pół roku tkwił w areszcie. Według prokuratury to także jego ciosy spowodowały śmierć mężczyzny przy ulicy Studziennej. Teraz Dominik Sz. został przez sąd skierowany do szpitala psychiatrycznego.