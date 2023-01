Były mąż wydzwaniał i nachodził ją. Powiedziała "stop" i dostał grzywnę

To było złośliwe niepokojenie - stwierdził Sąd Rejonowy w Toruniu i uznał pana Sebastiana za winnego wykroczenia, jakim jest złośliwe niepokojenie drugiej osoby (art. 107 Kodeksu wykroczeń). Można podsumować, że mężczyzna i tak miał szczęście, bo jego zachowanie balansowało na granicy stalkingu. A to już przestępstwo, zagrożone zdecydowanie surowszą karą.

Historia Jolanty i Sebastiana. Był rozwód i ugoda mediacyjna

Ugoda była precyzyjnie określała również to, w jaki sposób mają kontaktować się ekspartnerzy. "W ugodzie tej w sposób szczegółowy uzgodnili, kiedy dziecko będzie pozostawało pod opieką ojca oraz określono, że matka raz w tygodniu będzie inicjowała kontakt małoletniego syna z ojcem w postaci rozmowy telefonicznej, zaś ojciec będzie miał możliwość kontaktowania się z matką przez SMS w sprawach dotyczących ich syna dwa razy w tygodniu" - odnotował sąd.

Niestety, Sebastianowi warunków tego porozumienia dochować się nie udało. Przez blisko pół roku - od maja do października 2020 roku - złośliwie niepokoił swoją byłą żonę. W jaki sposób?

Wydzwaniał i nachodził w różnych miejscach - za to dostał wyrok

Mężczyzna po pierwsze wydzwaniał do byłej żony, choć przecież na mocy ugody to ona miała raz w tygodniu telefonicznie inicjować kontakty jego z dzieckiem. Tymczasem Sebastian dzwonił o różnych porach. Więcej - nachodził też Jolantę w różnych miejscach, między innymi w jej domu, gdzie miała przecież prawo czuć się spokojnie i bezpiecznie.

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Toruniu. Obwiniony o złośliwe niepokojenie mężczyzna konsekwentnie nie przyznawał się do winy. Jego postawa jednak sądu nie przekonała. Przekonały natomiast: zeznania kobiety, świadków, wydruki operatorów telefonii komórkowej dotyczące połączeń i wiadomości SMS.

- Nie ulega wątpliwości, że w okresie od maja 2020 roku do 10 października 2020 roku obwiniony nie tylko wykonywał praktycznie codziennie połączenia telefoniczne na numer telefonu byłej żony, o różnych porach dnia, ale i nachodził w miejscu zamieszkania oraz w różnych miejscach, czego świadkami były matka pokrzywdzonej i jej koleżanka. Należy podkreślić, że fakt, iż obwiniony i pokrzywdzona posiadają wspólne dziecko, nie daje obwinionemu prawa do uporczywego kontaktowania się z nią. Zwłaszcza, że kwestia ta została uwzględniona w ugodzie. Tym bardziej obwiniony nie ma przyzwolenia do nachodzenia byłej żony w różnych miejscach, w tym jej miejscu zamieszkania - podkreślił sędzia Marek Tyciński z II Wydziału Karnego.