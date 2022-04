Tak wygląda codzienny trening polskich sportowców! Te ćwiczenia w domu wykonasz samodzielnie. Zobacz koniecznie!

Polscy sportowcy zachęcają do ćwiczeń i przekonują, że również w domowym zaciszu z powodzeniem możemy zadbać o naszą kondycję. Coraz więcej mówi się o zestawach ćwiczeń, które może wykonać każdy z nas, a czas pandemii szczególnie to udowodnił. Jednak to sportowcy najwyraźniej zaczęli pokazywać, że ćwiczenia mogą być wykonane w niemalże każdych warunkach. Jak trenują sportowcy w Polsce? ZOBACZ W GALERII >>>>

Polscy sportowcy zachęcają do ćwiczeń i przekonują, że również w domowym zaciszu z powodzeniem możemy zadbać o naszą kondycję. Coraz więcej mówi się o zestawach ćwiczeń, które może wykonać każdy z nas, a czas pandemii szczególnie to udowodnił. Jednak to sportowcy najwyraźniej zaczęli pokazywać, że ćwiczenia w domu bez sprzętu mogą być wykonane w niemalże każdych warunkach. Tak trenują znani i podziwiani sportowcy w Polsce!

Pandemia koronawirusa udowodniła, że większość zadań jesteśmy w stanie zrobić w domu. Okazuje się jednak, że nie dotyczy to wyłącznie pracy i nauki. Również dbanie o kondycję jest możliwe wtedy, gdy jesteśmy zamknięci w czterech ścianach. Przekonali się o tym m.in. sportowcy, dla których brak treningów był niedopuszczalny. Dlatego też wybitni polscy sportowcy postawili na ćwiczenia w domowym zaciszu.

Zachęta do ćwiczeń

Znakomici sportowcy włączyli się do akcji zachęcającej, aby zadbać o swoją aktywność fizyczną. Gwiazdy polskiego sportu chciały zachęcić m.in. uczniów do tego, aby nie spędzali całych dni przed ekranami komputerów i smartfonów. Wezwanie to jednak spokojnie można przenieść na dorosłych, którzy w dobie pandemii i kwarantanny zniechęcili się do aktywności fizycznej. Najwybitniejsi sportowcy w Polsce pokazali jednak, że sportowe zadania są znakomitym źródłem dobrego nastroju.

Jak można ćwiczyć w domu?

Każdy z nas jest w stanie wykonać w domowym zaciszu zestaw najbardziej podstawowych ćwiczeń. Co więcej, nie potrzeba do tego specjalistycznego sprzętu, co pokazują nasi sportowcy. Polscy zawodnicy z różnych dyscyplin są przykładem, że ćwiczenia można wykonać w każdych warunkach. Na podstawowy zestaw ćwiczeń składają się:

pajacyki,

szybki marsz lub trucht w miejscu,

zataczanie kół rękami,

kręcenie biodrami w obie strony,

marsz żołnierski, czyli charakterystyczne, energiczne unoszenie rąk i nóg,

szybki krok w bok z jednoczesnym wymachem rąk w tył.

Jak ćwiczy Joanna Jędrzejczyk?

Polska mistrzyni sztuk walki zadbała o stworzenie własnej minisiłowni. To rozwiązanie wymaga zainwestowania w rower stacjonarny w minimalny zestaw urządzeń do ćwiczeń. Na co stawia Joanna Jędrzejczyk?

Piłka do ćwiczeń,

rower stacjonarny,

ciężarki.

Justyna Święty-Ersetic

Polska lekkoatletka jest promotorką ćwiczeń w przydomowym ogrodzie. Wśród ćwiczeń, które proponuje, można wymienić m.in. pompki z klaśnięciem. Dla mniej zaawansowanych osób z pewnością jednak będą wystarczające zwykłe pompki.

Tak trenuje Iga Świątek!

Wschodząca gwiazda polskiego tenisu również postawiła na domową siłownię. Niezwykle pomocny okazał się dla niej ergonometr, a także zwykły materac!

Jak być strong? Tak trenuje Mariusz Pudzianowski!

Najsłynniejszy były strongman również stawia na domową siłownię. W jego przypadku podstawą ćwiczeń jest unoszenie ciężarów. Te zaś może zastąpić nam dowolny przedmiot, co znakomicie udowadnia „Pudzian”. Oprócz tego zauważyć można, że jego siłownia wyposażona jest w rower stacjonarny.

Maja Włoszczowska

Z domowych ćwiczeń, które może wykonać każdy, szczególnie promuje ona jogę. Zaleca również trening na rowerze stacjonarnym, który jest podpięty do specjalnego trenażera.

Jak wygląda poranny trening Urszuli Radwańskiej?

Polska tenisistka stawia przede wszystkim na ćwiczenia na tarasie. Dbałość o kondycję gwarantuje jej uważne wykonywanie ćwiczeń, które są dostępne dla każdego!

Ewa Brodnicka

Polska pięściarka w swoim zestawie ćwiczeń uwzględniła nie tylko worek bokserski. W treningu pomocna okazuje się orbitreka oraz rower stacjonarny. Jako ciężary zdecydowała się ona wybrać zgrzewkę wody mineralnej.

Robert Lewandowski

Dla polskiego piłkarza szczególnie cenne jest dbanie o kondycję w dobrze wyposażonej domowej siłowni. Ćwiczenia promował również podczas pandemii.

Jak może wyglądać przykładowy trening?

Podstawowy trening, który wykonamy, może składać się z następujących ćwiczeń:

Pompki - można zacząć od pompek w podporze; Plank - warto zacząć od wytrzymywania przynajmniej 30 sekund, następnie można ten czas sukcesywnie wydłużać; Odwrócone pompki, Brzuszki, Rowerek — charakterystyczne poruszanie uniesionymi nogami tak, jakby używało się nożyc; Przysiady - ważne jest sztywne utrzymanie kręgosłupa; Wykrok

Po ćwiczeniach koniecznie powinniśmy pamiętać o rozciąganiu!

