Nożownik Luca L. z Torunia brał narkotyki? Prokuratura czeka na wyniki analizy jego włosów

21-letni Luca L., który ranił nożem na ulicach Torunia kilka osób, broni się tym, że przeddzień "czegoś mu dosypano do drinka". Prokuratura czeka jednak na wyniki analizy jego włosów. Zapisują one całą historię narkotykową człowieka. Pod warunkiem, oczywiście, że taką posiada.

Jak jest w przypadku Luki L.? Okaże się niebawem. - Oczekujemy teraz, po pierwsze, na wyniki badań próbek krwi i moczu 21-latka. Badane były na zawartość alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. One jednak dadzą odpowiedź na pytanie o to, pod wpływem jakich środków był mężczyzna w dniu zdarzenia. W drugiej kolejności spodziewamy się nadejścia opinii z analizy włosów. Ona więcej nam powie o historii 21-latka - mówi prokurator Joanna Becińska, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód. Dodajmy, że w Toruniu taka analiza włosów potrafiła już odkryć niewygodne fakty dla oskarżonego. Tak było w głośnym przypadku "narkotaty", czyli Damiana N., skazanego na 6 lat więzienia za podawanie narkotyków malutkiej córeczce. M.in. kokainę odkryto we włosach jego i dziecka. Był to ważny dowód dla sądu w procesie poszlakowym, bo świadków udzielania narkotyków nie było.

Linia obrony Luki L. to dosypanie mu czegoś do drinka. A co dokładnie może pokazać analiza włosów?

W poniedziałkowy poranek, 17 stycznia, Luka L. uskutecznił szalony rajd po ulicach Torunia z nożem w ręku. Pięć osób ranił, trzem innym uszkodził odzież lub samochód. Ten 21-letni kucharz, syn Polki i Włocha, twierdzi, że przeddzień "ktoś dosypał mu czegoś" do drinka.

- Mój klient twierdzi, że niczego świadomie nie wziął - podkreślał w rozmowie z "Nowościami" adwokat Radosław Prątnicki, obrońca młodego mężczyzny. I przekazywał, że ów dosypany środek spowodował u Luki L. halucynacje, kłopoty z oddychaniem, ogromne pobudzenie, dezorientację. W sensie psychiatrycznym, w ocenie obrońcy, mężczyzna krytycznego poranka nie był poczytalny.

Taką linie obrony mogą zweryfikować wyniki analizy włosów. Prokuratura oczekuje na nie i opinie biegłego. Na czym polega taka analiza i jakie są jej zalety? - Największe zalety metody badania substancji psychoaktywnych we włosach to długie tzw. okno czasowe pozwalające na podanie przybliżonego czasu zażycia substancji nawet do 12 miesięcy wstecz - podkreśla Instytut Genetyki Sądowej. Wyjaśniając od razu, że w przypadku próbki śliny substancje takie można stwierdzić tylko w ciągu 48 godzin od zażycia, a w moczu - w ciągu 2-3 dni od kontaktu.