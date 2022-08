Prawie 30 tysięcy dzieci zacznie w czwartek rok szkolny w Toruniu

Nowi dyrektorzy i dzieci z Ukrainy w toruńskich szkołach

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego wymagało od miasta sporo działań administracyjnych. – Jest to wyjątkowo obfity rok, jeżeli chodzi o konkursy na stanowiska dyrektorek i dyrektorów – powiedział we wtorek prezydent Torunia, Michał Zaleski. – 33 postępowania przy 69 naszych placówkach, to praktycznie połowa szkół, która była objęta postępowaniami – zaznaczył prezydent.