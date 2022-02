Marzanna Podpora: "Szkoła zawodowa jest dla orłów, byle mięczak nie da tu rady" [wywiad]

Samochodówka to dla mnie pierwsze i ostatnie miejsce pracy. Właściwie to całe moje życie. Tu zawarłam przyjaźnie trwające prawie 40 lat. Trudno uwierzyć, że ponad 37 lat minęło tak szybko. Ponad 30 lat bez zwolnienia lekarskiego, bez urlopu zdrowotnego – niektórzy się śmieją, że – jak cyborgowi - zaszkodzić mogą mi już tylko woda i piasek. I tak dzień za dniem płynął jak rzeka … Dziś trudno znaleźć w szkole kogoś starszego. Przerażające! Na razie nie przyjmuję tego do wiadomości, trochę wydaje mi się to nierealne, trochę się boję, czy dam radę… Smutek rozstania złagodzi mi na pewno dalsza praca polonisty, przynajmniej do końca roku szkolnego.

Jak to się stało, że los rzucił panią akurat do samochodówki? Przypadek czy świadoma decyzja?

Czasami żartuję sobie, że zrobiłam tu prawdziwie amerykańską karierę – od pucybuta do …W 1984 roku na ostatnim roku studiów filologicznych na UMK jako młode dziewczę z warkoczami trafiłam na praktyki pedagogiczne do Zespołu Szkół Odzieżowych (była wówczas taka szkoła ). Szybko jednak stamtąd uciekłam – dziewczyny po każdej krytycznej uwadze wpadały w histerię, rwały sobie włosy z głowy, mdlały… Wiedziałam, że to ponad moje siły. Zaczęłam się rozglądać więc za męską szkołą. I tak trafiłam do samochodówki. Zakochałam się w niej od pierwszego wejrzenia i - jak się później okazało -z wzajemnością. Wiedziałam, że to jest to miejsce, z którym chcę związać swoje zawodowe życie. Nie miałam rodziny w Toruniu, mieszkania, pieniędzy, znajomości. Do dziś słyszę śmiech dyrektora banku, do którego poszłam w sprawie kredytu na mieszkanie - moja pensja rozbawiła go niezmiernie. Byłam jednak zdeterminowana i ambitna. Już wówczas zostałam zatrudniona na kilka godzin w świetlicy szkolnej, w 1995 roku zostałam nawet kierownikiem zajęć pozalekcyjnych, a rok później zaczęłam uczyć polskiego. Czułam się w swoim żywiole – świetna młodzież ( niewiele młodsza ode mnie ), życzliwi koledzy, wyrozumiali przełożeni. A szkoła – wtedy jeszcze budynek klasztorny przy ul. Św. Józefa – klimatyczna, przytulna, przyjazna każdemu. Trzymałam sztamę z uczniami, a mimo to nigdy nie spotkałam się z ich strony z brakiem szacunku, wszyscy znaliśmy granice i swoje miejsce w szeregu. Zawsze miałam szczęście do ludzi, którzy we mnie wierzyli. Najpierw byli to - pani wicedyrektor Irena Złomańczuk, która nauczyła mnie nauczycielskiego fachu, i z którą przyjaźnię się do dzisiaj, pan Andrzej Różalski, ówczesny dyrektor szkoły, który nauczył mnie dyscypliny, rzetelności i szacunku do prawa, i który na tyle mi zaufał, by w 1994r roku powołać mnie na swojego wicedyrektora, wreszcie późniejszy dyrektor pan Mirosław Hejka, z którym współpracowałam 20 lat i który sprawił, że uwierzyłam w siebie i swoje umiejętności kierowania pracą dużego zespołu ludzi.