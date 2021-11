Koronawirus: Sytuacja epidemiczna w Toruniu coraz poważniejsza. Statystyki szybują w górę

Władze Torunia nie ukrywają, że sytuacja pandemiczna robi się coraz bardziej poważna. Z informacji przekazanych w środę przez Pawła Gulewskiego, zastępcę prezydenta Torunia wynika, że wszyscy mamy powody do niepokoju.

- To co dzieje się w kraju ma odbicie w statystykach dla naszego miasta. Wygląda na to, że mamy do czynienia z początkiem zenitu czwartej fali - informował w środę wiceprezydent Gulewski. - Niestety, dane są złe. W tygodniu 15-21 listopada mieliśmy w Toruniu 879 nowych zakażeń. To oznacza, że przeganiamy statystki z analogicznego okresu ubiegłego roku. Wtedy zakażeń było 791.