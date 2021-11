Toruń. eWinner Apator ma już cały skład. Robert Lambert jako James Bond

Mimo to toruński klub, zgodnie z obraną konwencją, przedstawił Lamberta w roli Jamesa Bonda grającego w filmie "Time to win". W ten właśnie sposób dobiegł końca 2. Toruński Festiwal Transferowy Speedwayimage.

- Dziękuje wszystkim za nominacje, którą dostałem. To wiele znaczy, po sezonie który mieliśmy, zostać nagrodzonym i docenionym za sukcesy. To wielki zaszczyt, dziękuję za to. Nie mogę się doczekać przyszłego sezonu i mam już plany na nowy rok. Oczywiście, mamy dwóch nowych zawodników w drużynie, co jest dla nas dobrą wiadomością. Jestem bardzo zadowolony z nazwisk w drużynie, bo wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Będziemy walczyć o najwyższe miejsca w play-offach. Myślę, że nie będzie dla nas ograniczeń i będziemy patrzeć tylko w górę tabeli. Play-offy są naszym głównym celem. Mam nadzieje że będziecie nas wspierać. Jeszcze raz dziękuje za tą nagrodę - powiedział Lambert