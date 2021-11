Toruń. Wakaty w urzędzie miasta. Na jakie stanowiska potrzeba urzędników?

Nadal nie wiadomo, kto wesprze, a w przyszłości być może zastąpi skarbniczkę miasta. Poszukiwana jest także osoba, która pokieruje pracami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Dodatek funkcyjny, dodatki za wysługę lat od pięciu do dwudziestu procent wynagrodzenia zasadniczego. Trzynasta pensja, nagrody jubileuszowe oraz system uznaniowych premii finansowych. Do tego jeszcze pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu, kultury, wypoczynku, pakiet sportowo-rekreacyjny, paczki świąteczne dla dzieci w formie ekwiwalentu pieniężnego. Wynagrodzenie miesięczne ustalone indywidualnie z uwzględnieniem wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia...

Oto, co oferuje prezydent Torunia osobie, która zdecyduje się ubiegać o jedno z najbardziej odpowiedzialnych stanowisk w Urzędzie Miasta, czyli zastępcy skarbnika. Perspektywa może być jeszcze bardziej "obiecująca", zastępca może stać się głównym sternikiem nawy miejskich finansów - jak wiadomo, skarbniczka Magdalena Flisykowska-Kacprowicz na początku tego roku poinformowała, że zamierza odejść z Urzędu Miasta. Za kulisami mówi się, że zanim to uczyni, musi przygotować następcę. Pierwszy konkurs na to stanowisko odbył się we wrześniu, nie został jednak rozstrzygnięty. Drugi właśnie trwa, zainteresowani mogą się zgłaszać do 16 listopada.

Kto pokieruje Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej UMT?

W piątek natomiast minął termin, w jakim swoje podania mogły składać osoby gotowe pokierować pracami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UMT. Pracodawca wymaga między innymi, aby posiadały one wykształcenie wyższe drugiego stopnia, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym. Niezbędna jest również znajomość przepisów i zagadnień dotyczących zdrowia publicznego i pomocy społecznej, a mile widziane doświadczenie w zdobywaniu środków zewnętrznych. Oferta wygląda podobnie jak w przypadku zastępcy skarbnika. Za przeprowadzenie naboru odpowiedzialna jest komisja, w której zasiada m.in. Izabela Miłoszewska, dotychczasowa dyrektorka wydziału.

Ile etatów jest do obsadzenia w Wydziale Ochrony Ludności?

Na tym nie koniec, do obsadzenia są jeszcze trzy etaty w Wydziale Ochrony Ludności. Wydział, którym od kilku tygodni kieruje były komendant CSAiU Dariusz Adamczyk poszukuje kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dwóch osób na stanowiska urzędnicze.

Ile osób wzmocniło ostatnio szeregi miejskich urzędników?

Na początku sierpnia informowaliśmy, że podczas pandemii stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta Torunia zmniejszył się z 491 do 426 osób. Później liczba ta jeszcze się zmniejszyła, z pracy zrezygnował bowiem Łukasz Kowalkowski, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Na tekst zareagował prezydent Michał Zaleski zapewniając, że w związku z nieznaczną poprawą sytuacji finansowej miasta oraz istotnymi potrzebami kadrowymi części działów, możliwe będzie wznowienie naborów. Tak się rzeczywiście stało, w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiły się ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa, Wydziale Edukacji, Wydziale Gospodarki Komunalnej oraz Wydziale Obsługi Mieszkańców. Postępowanie zakończyło się sukcesem, w październiku szeregi pracowników Urzędu Miasta Torunia wzmocniło dziesięć osób. Udało się również znaleźć nową szefową WGN - jego dyrektorką została Kamila Popiela.

Jakie są średnie wynagrodzenia w Urzędzie Miasta Torunia?

Stanowiska kierownicze urzędnicze - 5 424 zł brutto,

Stanowiska urzędnicze - 4 187 zł brutto,

Stanowiska pomocnicze i obsługi - 3 266 zł brutto