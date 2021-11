Dom PRL-u w Toruniu: Gramofon, pralka Frania... To coś więcej niż muzeum! Tak wygląda w środku! Mamy zdjęcia

Muzeum Dom PRL-u w Toruniu. Tam można przenieść się w czasie

Muzeum Dom PRL-u powstało w 2019 roku. Znajduje się tuż obok Dworca Toruń Miasto. Ostatnie miesiące były dla placówki ciężkie. Muzeum, ze względu na inny kod PKD niż ten wskazany w przepisach, nie otrzymało pieniędzy z tarcz antykryzysowych. Mimo to pani Joanna nie poddała się. To kobieta-ogień i prawdziwy wulkan energii.

– Nie ukrywam, że pandemia pokrzyżowała nam szyki. Gdy muzeum było przymusowo zamknięte, miałam gorsze dni. Ale wtedy czytałam opinie o naszym muzeum. To daje mi ogromną siłę. Wiem, że muszę przetrwać. Nie mogę się poddać. Już nie mówię o pieniądzach, jakie zainwestowałam w to miejsce. Włożyłam w nie całe swoje serce i mnóstwo pracy. Nie możemy tak po prostu go zamknąć – mówi założycielka Domu PRL-u. Goście, nawet gdy muzeum było nieczynne, przywozili podarki i kolejne ciekawe eksponaty. – Dla mnie każdy prezent jest bardzo wartościowy i daje mi dużo radości – mówi pani Joanna.